No Man’s Sky : le jeu de Hello Games tourne désormais en 8K et 30 fps avec la PS5 Pro

Il y aura au moins un studio à réellement exploiter la puissance de la PS5 Pro au lancement de la nouvelle console. Hello Games vient en effet d’annoncer que son jeu culte No Man’s Sky bénéficiait désormais d’une certain nombre d’améliorations, dont un impressionnant affichage 8K à 30 fps (avec tous les éléments graphiques à fond bien sûr). Le jeu peut aussi tourner en 4K natif à 60 images par seconde, et toujours sur PS5 Pro, les éclairages sont de meilleure qualité.

Outre la prise en charge de la PS5 Pro, la mise à jour (gratuite) de NMS propose aussi une nouvelle fonctionnalité de sauvegarde croisée. « Il est très courant que les joueurs accumulent des milliers d’heures de sauvegardes », précise le studio. « Ajouter la sauvegarde croisée, c’est un peu comme déménager : plus on a vécu longtemps dans un endroit, plus il est compliqué de tout déplacer. » Les sauvegardes croisées sont proposées pour les plateformes PlayStation 4, Xbox One et Series S/X, Xbox Game Pass, PC, Steam Deck, PSVR 1 / 2, PCVR, GOG et Nintendo Switch.Le jeu étant désormais disponible sur toutes les plateformes, on peut supposer que les plus accrocs (et qui disposent par exemple à la fois d’une Switch et d’un PC) seront ravis de cette initiative encore trop rare dans le secteur du JV.

Enfin, on note le retour pour une durée limitée du célèbre vaisseau de Mass Effect, le SSV Normandy SR-1, disponible en tant que navire de collection.