LignoSat, le premier satellite en bois, sera bientôt en orbite

Un petit cube en bois de magnolia, appelé LignoSat, est en route vers la Station spatiale internationale (ISS) pour tester sa durabilité dans les conditions extrêmes de l’espace. Développé par des chercheurs de l’université de Kyoto et de la société forestière japonaise Sumitomo Forestry, ce satellite en bois sera déployé à partir de l’ISS dans un mois environ, dans le but d’évaluer l’utilisation de matériaux durables pour les projets spatiaux futurs. Le bois de magnolia qui compose le satellite a été exposé pendant 10 mois à l’environnement spatial extérieur à la SSI, démontrant ainsi une résistance remarquable aux rayons cosmiques, aux particules solaires et à la dégradation physique, contrairement aux matériaux traditionnels qui ont tendance à se fissurer ou à se déformer avec le temps.

LignoSat mesure environ 10 cm de chaque côté et pèse près d’un kilo (0,9 kilo exactement), les composants en bois remplaçant les sections d’aluminium typiques. Ce premier essai offre non seulement la perspective de satellites à faible coût, mais répond également aux préoccupations concernant les débris spatiaux : le bois brûlera complètement lors de la rentrée dans l’atmosphère terrestre, sans laisser de résidus nocifs. Lancé il y a quatre ans, ce projet montre en tout cas que le bois peut encore être un matériau noble et surtout exploitable pour le secteur de l’aérospatiale, offrant même des possibilités d’utilisation pour les futures bases lunaires et martiennes .