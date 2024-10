Ça : Bienvenu à Derry : de nouvelles infos et des images pour le préquel produit par HBO

Ce soir c’est Halloween, et HBO n’a pas manqué l’occasion de nous reparler de It : Welcome to Derry (Ça : Bienvenu à Derry), une série prévue pour 2025 qui s’annonce comme un préquel des deux films Ça. Dirigée par Andy et Barbara Muschietti, cette série sera centrée sur les flashbacks du roman qui dépeignent le passé sinistre de Derry, en particulier à travers les recherches et les souvenirs de Mike Hanlon. L’intrigue centrale implique un événement tragique connu sous le nom de « l’incident de la Tache noire », soit un incendie criminel dans une boîte de nuit commis par un groupe de suprématistes blancs. Cette histoire sera tirée des « interludes » du livre, segments basés sur les entrevues de Mike avec les résidents plus âgés de Derry au sujet de leurs expériences avec It.

Bill Skarsgård reprendra une nouvelle fois son rôle du clown tueur Pennywise.

« C’est un livre que nous aimons beaucoup, et nous avons senti qu’il y avait encore beaucoup d’histoire à couvrir », précisent Andy et Barbara Muschietti dans les colonnes Entertainment Weekly. « Il est tellement riche en personnages et en événements que nous avons pensé qu’on rendrait justice au livre et aux fans en retournant dans ce monde. Plus précisément, nous racontons les histoires des intermires, écrits par Mike Hanlon à partir de son enquête qui comprend des entrevues qu’il mène avec les personnes âgées de la ville. »

Principalement situé en 1962, It : Welcome to Derry explore le cycle de 27 ans de terreur de Pennywise et comment ce cycle s’aligne sur des peurs historiques typiquement américaines, telles que l’influence de la guerre froide sur la société US : « C’est une partie différente de l’histoire américaine avec un nouvel ensemble de peurs pour les enfants, ainsi que pour les adultes ayant à l’esprit le coût de la guerre froide. » expliquent les Muschietti. « Notre référence est 1962, mais nous faisons quelques sauts dans le passé… Tous les 27 ans, quand Il apparaît, son cycle est marqué par deux événements catastrophiques, un au début et un à la fin. Nous utilisons la Tache noire comme un événement autour duquel de nombreuses histoires sont construites. »

La série comprendra neuf épisodes, dont quatre seront dirigés par Andy Muschietti. La meilleure nouvelle pour la fin : Bill Skarsgård reprendra son rôle du clown tueur Pennywise.