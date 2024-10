Samsung lève le voile sur ses nouveautés de 2025 : S25, appareil XR et un Galaxy Fold d’entrée de gamme

Samsung n’aime pas trop les surprises, préférant lever le voile sur ses nouveautés de 2025, qui incluent le Galaxy S25, un appareil XR attendu depuis pas mal de temps , et un modèle pliable plus accessible. Au troisième trimestre 2024, la division « device experience » de Samsung a réalisé un bénéfice de 3,37 trillions de KRW, mais la croissance reste limitée pour le dernier trimestre. Afin de stimuler les ventes, Samsung prévoit donc de se concentrer sur les produits premium, notamment en renforçant sa stratégie autour de l’IA (comme tous les fabricants en somme…). Sans surprise, Samsung confirme le Galaxy S25 pour la première moitié de 2025, un modèle qui sera blindé de fonctions d’IA destinées à améliorer l’expérience utilisateur.

Samsung va t-il se lancer sur le marché de niche des lunettes AR en partenariat avec Google et Qualcomm ?

Le géant sud-coréen a aussi évoqué un appareil XR, « el famoso » appareil qui serait développé en collaboration avec Google et Qualcomm, et dont la sortie était initialement prévue pour 2024. Finalement, il faudra patienter un an de plus pour voir de quoi il en retourne. Cet appareil XR pourrait être une paire de lunettes « intelligentes » dont l’objectif premier serait d’élargir l’écosystème Samsung Health et de renforcer la synergie entre les différents produits de la marque. Samsung explore également la possibilité de lancer un smartphone pliable moins cher afin de démocratiser l’accès aux appareils pliables, une idée qui avait été précédemment écartée mais qui revient de nouveau sur la table après les ventes moyennes des Galaxy Z Fold et des Galaxy Z Flip.