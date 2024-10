L’application SFR TV est maintenant disponible sur Android TV

SFR annonce que son application SFR TV est désormais disponible au téléchargement sur Android TV. Cela permet de regarder plus de 400 chaînes depuis son téléviseur connecté ou un produit comme le Chromecast, sans passer par le décodeur de l’opérateur.

Après les téléviseurs connectés de Samsung (2019 et plus récents) depuis juin 2023 et les téléviseurs connectés de Hisense (2022 et plus récents) depuis mai 2024, SFR étend la disponibilité de son application SFR TV aux téléviseurs connectés sous Android TV (Android TV 9 minimum), dont Google TV (comme la plupart des TV Sony, Xiaomi, Sharp, Panasonic, Toshiba, Sharp ou TCL par exemple, mais aussi le Chromecasts ou le Google TV Streamer).

Avec l’option Multi TV sur le téléviseur connecté, les clients box de SFR ont la possibilité d’ajouter un décodeur secondaire et/ou l’application SFR TV pour 5€/mois sans engagement (c’est inclus pour ceux qui ont l’offre SFR Fibre Premium à 44,99€/mois). L’application SFR TV sur les téléviseurs connectés permet un usage direct sans décodeur supplémentaire et avec la télécommande de la TV, donnant accès aux principaux programmes et services TV (direct, replay, enregistrement, catalogue VOD). Jusqu’à 5 écrans compatibles peuvent utiliser en simultané l’application SFR TV.

Si vous êtes un client de SFR et êtes intéressés par ce service, vous pouvez maintenant télécharger l’application SFR TV sur Android TV.