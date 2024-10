Instagram réduit la qualité de vos vidéos selon leur popularité

Toutes les vidéos (reel, story, etc) ne sont pas logées à la même enseigne chez Instagram. En effet, le réseau social a révélé que la meilleure visuelle est uniquement proposée sur les contenus qui sont populaires. Les autres seront un peu plus flous.

C’est Adam Mosseri, le patron d’Instagram, qui @lindseygamble_/post/DBkEJmJvprg" rel="external nofollow">a évoqué la qualité des vidéos selon la popularité :

Dans @mosseri/post/DBmuQaIP-Q8?xmt=AQGzMcoJTajdK4dS4gfBv7SJBfPs5h1TAx-Ma84165CHPg" rel="external nofollow">un autre message, il ajoute :

Cela fonctionne à un niveau agrégé et non au niveau du spectateur individuel. Nous privilégions une meilleure qualité (encodage plus intensif pour le processeur et stockage plus coûteux pour les fichiers plus volumineux) pour les créateurs qui génèrent plus de vues. Il ne s’agit pas d’un seuil binaire, mais plutôt d’une échelle mobile.