Des chercheurs japonais corrigent l’image historique du trou noir central de la Voie lactée

Cela restera une image historique : en 2019 et 2022, une équipe internationale de chercheurs capture pour la toute première fois l’image de deux trous noirs supermassifs, dont celui de la Voie lactée, Sagittarius A* (Sgr A*). Ce dernier, situé à 27 000 années-lumière de la Terre, possède une masse équivalente à 4 millions de fois celle du Soleil. Ce que l’on voit sur ces deux images est ce que les scientifiques appellent le disque d’accrétion, puisque par définition, le trou noir aspire tout y compris la lumière. Cette limite entre le trou noir en tant que tel et le disque d’accrétion a un nom : c’est l’horizon des événements.

La première image historique de Sgr A*

L’image de Sgr A* présentée en 2017 par l’Event Horizon Telescope (ou EHT, qui regroupe huit radiotélescopes) a soulevé nombre de questions dans la communauté scientifique, notamment sur la précision de l’image reconstruite. Une équipe de chercheurs japonais a récemment réanalysé ces données et s’est rendu compte après calculs que l’image de Sagittarius A* était probablement erronée : la découverte d’artefacts et d’informations inédites sur Sgr A*, comme un angle de vue de 44° et une vitesse de rotation de 60 %, ont permis de reconstruire la première image corrigée de Sgr A*, où ce dernier apparait plus allongé que strictement circulaire.

L’image corrigée obtenue par Makoto Myoshi et al (MNRAS, 2024)

Pour obtenir ces nouvelles images, les chercheurs ont utilisé l’interférométrie en reliant huit radiotélescopes répartis sur Terre, créant ainsi un « télescope virtuel » de la taille de la planète. Les données millimétriques recueillies ont ensuite été traitées par des algorithmes complexes pour combler les vides et reconstruire l’image de l’anneau autour du trou noir. Rappelons que l’image d’un trou noir est toujours une reconstruction d’un visuel à partir de données obtenues après des calculs complexes et non pas un « cliché » du trou noir lui-même. Le travail de correction de l’équipe japonaise n’enlève cependant rien au caractère historique de l’image produite par l’EHT. Il s’agit plus ici d’affiner des résultats antérieurs que de les invalider totalement.