ChatGPT : le mode vocal avancé est disponible en France, sans devoir passer par un VPN

La mise au pas règlementaire a été un peu plus longue que prévue, mais finalement le mode vocal avancé de ChatGPT, qui avait tant fait parler de lui il y a quelques mois, est disponible en français sans devoir passer par un VPN (ce mode n’était disponible jusque là que dans certains pays anglo-saxons). Pour utiliser ce nouveau mode sur PC/Mac ou mobiles iOS/Android, il faut d’abord avoir souscrit à l’offre ChatGPT Plus, et si tel est le cas, il suffit de cliquer sur le petit icône en bas à droite de la zone de saisie. Jusqu’ici, cet icône représentait un casque audio, mais ce dernier affiche désormais une série de trois petites barres verticales, symbole donc du nouveau mode vocal avancé. L’utilisateur a le choix entre 9 langues, dont la plupart ont un fort accent canadien… facilement modifiable : il suffit de demander à ChatGPT de retirer cet accent pour qu’il s’exécute avec plus ou moins de réussite selon les voix sélectionnées.

Well yes. All Plus users in the EU, Switzerland, Iceland, Norway, and Liechtenstein now have access to Advanced Voice. https://t.co/AC6mdd1Lkf — OpenAI (@OpenAI) October 22, 2024

Les premiers essais de votre serviteur sont vraiment concluants : ChatGPT dialogue avec un naturel désarmant, et se montre extrêmement bienveillant et enthousiaste. L’IA vocale peut changer de ton, chuchoter même, mais certaines limitations restent présentes, comme par exemple l’impossibilité de lui fournir un prompt pour générer une image (possible pourtant en mode textuel), sans même parler de certains sujets tabous (le sexe ou la politique par exemple). Impossible aussi de lui faire dialoguer de manière un peu aguicheuse (« flirty »), même s’il peut mettre un peu plus de connivence dans son ton de voix (comme un pote ou une potesse lointaine). ChatGPT peut aussi traduire à la volée dans ce mode avancé (il répète dans une autre langue ce que vous dites), ce qui sera sans doute une « killer feature » pour les grands voyageurs. A vous donc de voir comment rendre utile ce véritable assistant virtuel, qui rejoint par bien des points les projections de la S.F.