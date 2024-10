Google : le responsable du moteur de recherche change de poste

Sundar Pichai, CEO de Google, s’est chargé d’en faire l’annonce : Prabhakar Raghavan, jusqu’ici vice-président senior en charge de la recherche chez Google (et d’autres divisions de l’entreprise) quitte son poste pour celui de directeur de la technologie : « Prabhakar a décidé qu’il était temps de faire un grand bond dans sa propre carrière », écrit Pichai dans son communiqué . « Après 12 ans à la tête d’équipes chez Google, il reviendra à ses racines en informatique et assumera le rôle de technologue en chef chez Google. À ce poste, il travaillera en étroite collaboration avec moi et les responsables de Google pour assurer la direction technique et le leadership et faire croître notre culture d’excellence technologique. »

Prabhakar Raghavan

Raghavan sera remplacé à son poste actuel par Nick Fox, l’un des membres de son équipe de direction. Outre la division Recherche ce dernier récupère aussi les divisions Annonces, Géo et Commerce de Google. Pichai précise que Nick Fox est l’un des artisans de la messagerie RCS, une façon comme une autre de justifier cette belle promotion.

Les mauvaises langues noteront que le départ de Prabhakar Raghavan intervient après une série de coups durs pour Google, et notamment les menaces juridiques concernant les abus de monopole supposés de l’entreprise dans le secteur de la publicité en ligne et des moteurs de recherche.