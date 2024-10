Orange met en demeure Xavier Niel et Free pour l’usage détourné de son logo

Orange a réussi à mettre en demeure bordelgenerator.com, un site récemment lancé par Xavier Niel, fondateur de Free, qui se moque de l’opérateur historique et plus exactement de son logo.

Mise en demeure pour Free et Xavier Niel par Orange

Tout a commencé le 10 octobre quand Xavier Niel a lancé bordelgenerator.com, notamment pour faire la promotion de son nouveau livre Une sacrée envie de foutre le bordel. Le site, qui n’est plus accessible aujourd’hui, affichait un fond orangé qui est une copie de celui utilisé par le logo d’Orange. L’internaute pouvait alors entrer n’importe quel texte et celui-ci s’afficher à l’écran, toujours avec le fond orangé. La police d’écriture était plus que similaire à celle d’Orange. Venait enfin le moment où le contenu généré pouvait être sauvegardé pour notamment être partagé sur les réseaux sociaux.

Il y avait même une petite subtilité : il n’était pas possible de générer une image avec le mot « orange ». En effet, le générateur en ligne affichait alors le logo de Free.

Ce générateur bordelgenerator.com a donc amusé les internautes, mais cela a agacé Orange qui n’a pas hésité à mettre en demeure Xavier Niel et Free. Dans une lettre, les avocats d’Orange disent que le générateur est « une atteinte d’une exceptionnelle gravité portée » à Orange en ce qui concerne les « droits et intérêts, et en particulier à leurs droits sur la marque dite Carré Orange ». Il est précisé que la marque est protégée par différents moyens depuis le 17 février 1999 et qu’il n’est pas possible de l’utiliser comme cela.

Les avocats pointent du doigt que Xavier Niel a proposé un site pour contrefaire le logo. À l’arrivée, ils indiquent qu’Orange ne peut pas « tolérer cette situation » et ont donc mis en demeure le milliardaire et Free pour que le site arrête de générer des variantes du logo. Et effectivement, le site est maintenant fermé.