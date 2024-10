Fin des voitures thermiques en 2035 : le patron de BMW s’inquiète et appelle à une révision des objectifs européens

Le débat sur l’interdiction des véhicules thermiques en 2035 continue à faire rage en Europe. Oliver Zipse, PDG de BMW, exprime ses doutes sur la faisabilité de cette mesure, évoquant les risques économiques et la dépendance croissante à la Chine pour les batteries électriques.

Un objectif trop ambitieux et risqué pour l’industrie européenne

La décision de l’Union européenne d’interdire la vente de véhicules thermiques d’ici 2035 inquiète de plus en plus les constructeurs automobiles. Oliver Zipse estime que cet objectif, bien qu’écologique, pourrait s’avérer irréaliste et risqué pour l’équilibre économique du secteur. Selon lui, l’Europe se fixe des délais trop ambitieux, notamment en ce qui concerne le développement des infrastructures nécessaires pour supporter la transition vers une flotte automobile 100% électrique. Il craint que cette précipitation n’ait un impact négatif sur la compétitivité des entreprises européennes et puisse conduire à une contraction massive du secteur, au détriment de millions d’emplois et de la capacité d’innovation des entreprises européennes.

La dépendance croissante à la Chine pour les batteries

Oliver Zipse a également mis en avant la dépendance de l’Europe vis-à-vis de la Chine, particulièrement dans le secteur des batteries. Actuellement, une grande partie des batteries nécessaires à la production de véhicules électriques provient d’Asie, la Chine étant le principal fournisseur. Cette situation, selon lui, constitue un risque stratégique majeur pour l’industrie automobile européenne. La production de batteries à grande échelle reste principalement concentrée en Asie, ce qui pourrait affaiblir l’autonomie stratégique de l’Europe dans ce secteur crucial. Pour Zipse, il est primordial de ralentir la transition vers l’électrique afin de permettre aux entreprises européennes de développer leur propre capacité de production de batteries, et éviter une dépendance excessive vis-à-vis de la Chine.

Un marché électrique qui stagne et des obstacles internes

Malgré les efforts de nombreux constructeurs pour accélérer l’électrification de leurs gammes, les ventes de véhicules électriques ne décollent pas toujours comme prévu. Zipse souligne que les prévisions de vente de voitures électriques sont en dessous des attentes, et ce malgré les incitations financières mises en place par plusieurs gouvernements européens. Mercedes, Audi et même Porsche ont dû revoir leurs prévisions d’électrification en raison des difficultés rencontrées sur le marché. Alors que certains acteurs comme Tesla se sont spécialisés dans les véhicules 100% électriques, de nombreux constructeurs historiques doivent réorganiser profondément leurs processus industriels et leurs chaînes d’approvisionnement pour répondre aux nouvelles normes. La volatilité des matières premières nécessaires pour les batteries ajoute aux défis à relever.

L’incertitude de la transition électrique et l’appel à une approche plus flexible

Pour BMW, qui a enregistré une hausse de ses ventes de véhicules électriques de plus de 22% en 2024, la question n’est pas tant de savoir si la transition vers les véhicules électriques est possible, mais plutôt à quel prix et à quel rythme. Oliver Zipse appelle à une révision de la législation en faveur d’une transition plus progressive. Selon lui, il serait préférable d’envisager des alternatives comme les carburants synthétiques ou les véhicules à hydrogène pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO2. Il plaide pour une approche plus flexible, qui permettrait de maintenir plusieurs types de motorisation, y compris les moteurs thermiques améliorés sur le plan environnemental, jusqu’à ce que des alternatives plus durables et diversifiées soient pleinement déployées.

L’enjeu de la compétitivité européenne face aux concurrents étrangers

Si l’Union européenne maintient sa politique actuelle, Oliver Zipse craint un affaiblissement de l’industrie automobile sur le Vieux Continent. Les constructeurs chinois, qui misent tout sur l’électrification, gagnent de plus en plus de parts de marché en Europe grâce à des véhicules électriques abordables et compétitifs. Si l’Europe persiste dans cette voie, il prédit que les constructeurs européens pourraient perdre leur avantage concurrentiel face à des acteurs mieux préparés pour cette transition rapide. L’Allemagne, pays d’origine de BMW, est particulièrement concernée par ces enjeux, étant donné le rôle clé de son industrie automobile dans son économie.