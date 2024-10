Arcane saison 2 : un trailer final à la qualité technique incroyable

Arcane a été une énorme claque dans le secteur de l’animation : pensez donc, une série animée tirée d’une des franchises de jeu vidéo les plus populaires affichait un niveau de maitrise technique encore jamais vu, sans même parler d’une direction artistique aux petits oignons. A côté, les derniers Disney semblent fades, comme si la firme aux grands oreilles n’avait pas su se renouveler depuis sa bascule vers les films en 3D. Le gap risque encore de se creuser un peu plus avec l’arrivée désormais imminente de la saison 2 d’Arcane, toujours sur Netflix. Jinx, Vi et Cait semblent plus que jamais rivales, mais une nouvelle menace terrible viendra sans doute supplanter ces querelles personnelles, sans oublier la guerre qui explose entre Piltover et Zaun.

Au delà cette trame finalement assez convenue à priori, c’est une nouvelle fois la direction artistique et technique qui nous éblouit. Le trailer final (le dernier en somme avant la diffusion des premiers épisodes de la série) aligne les prouesses visuelles, et une nouvelle fois, Arcane semble avoir une génération d’avance, hormis peut-être les surdoués du Spiderverse. La partie 1 de cette seconde saison sera diffusée le 9 novembre prochain, la partie 2 le 16 novembre et la partie 3 le 23 novembre.