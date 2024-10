Salon de l’automobile : Renault dévoile sa nouvelle 4L, un SUV électrique

Renault continue de revisiter ses modèles légendaires en les adaptant aux enjeux actuels. Après la renaissance de la R5, la marque au losange dévoile la nouvelle Renault 4L E-Tech électrique, réinterprétation moderne de l’iconique 4L lancée en 1961. Présentée au Mondial de l’Automobile de Paris, cette version électrique du célèbre modèle s’apprête à conquérir de nouveaux horizons.

Un hommage moderne à une légende de l’automobile

Avec plus de 8 millions d’exemplaires vendus dans 100 pays, la 4L originale est l’un des plus grands succès de Renault. Utilisée aussi bien en ville qu’à la campagne, elle a marqué des générations de conducteurs et a même été adoptée par des institutions comme les PTT, France Télécom, EDF et la gendarmerie.

La nouvelle 4L électrique n’est pas une simple reproduction nostalgique. « Renault 4 est de retour, mais sans être nostalgique », affirme la marque. Le design a été entièrement repensé pour créer un SUV compact aux lignes modernes. La calandre arbore un contour et un logo lumineux, tandis que les feux arrière en trois parties bénéficient d’une signature LED distinctive.

Des dimensions et des performances revisitées

Mesurant 4,14 mètres de long, la nouvelle 4L se positionne entre la Clio et le Captur. Elle est légèrement plus grande et plus volumineuse que la future R5 E-Tech électrique. « Elle se positionne comme le Captur par rapport à la Clio », précise Renault. Ce SUV compact est conçu pour être polyvalent, adapté aussi bien à une utilisation urbaine qu’aux escapades en famille.

La 4L E-Tech électrique est basée sur la plateforme AmpR Small et promet une autonomie pouvant atteindre 400 kilomètres. Elle sera équipée d’un moteur électrique délivrant jusqu’à 150 chevaux. De plus, elle intègre la fonction One Pedal pour une conduite plus fluide et économique.

Technologie et connectivité au rendez-vous

Renault mise sur une expérience utilisateur enrichie grâce au système multimédia OpenR Link, intégrant tous les services connectés Google. Les conducteurs pourront également interagir avec Reno, un avatar en forme de losange développé par Luc Julia, directeur scientifique de Renault et co-créateur de Siri. Cet assistant virtuel aidera à optimiser la conduite et à personnaliser l’expérience à bord.

Le véhicule offre également un large choix de personnalisation avec sept couleurs extérieures, des options de toit bi-ton noir, des décors de toit, de capot et de boucliers. Au total, plus de 600 combinaisons sont possibles pour adapter la 4L à vos goûts.

Un intérieur alliant confort et praticité

L’habitacle a été conçu pour offrir un maximum de confort et de fonctionnalité. Avec un volume de coffre de 420 litres et de nombreux rangements, la 4L est idéale pour les trajets du quotidien comme pour les escapades en famille. La banquette arrière est rabattable pour augmenter l’espace de chargement, et le véhicule dispose d’une garde au sol rehaussée de 18,1 cm pour plus de polyvalence.

En hommage à son aînée, la nouvelle 4L propose un toit ouvrant en toile, désormais électrique. Un détail amusant : le pommeau du levier de vitesse au volant ressemble à un tube de rouge à lèvres, mêlant audace et élégance.

Engagement écologique et fabrication française

Renault a choisi de produire la nouvelle 4L en France. L’assemblage se fera à la manufacture de Maubeuge (Nord), le moteur sera fabriqué à Cléon (Seine-Maritime), et la batterie sera produite à Douai (Nord) à partir de mars 2025. De plus, 75 % des fournisseurs sont situés dans un rayon de 300 km, réduisant ainsi l’empreinte carbone liée au transport des pièces.

Le véhicule intègre également 26,4 % de matériaux recyclés, y compris du métal, du verre et 41 kg de polymères réutilisés dans les tapis et sous les portes. Cet engagement reflète la volonté de Renault de promouvoir l’économie circulaire et de réduire l’impact environnemental de ses véhicules.

Prix et disponibilité

La nouvelle Renault 4L E-Tech électrique est attendue dans les concessions en 2025. Bien que le prix officiel n’ait pas encore été communiqué, Luca de Meo, directeur général du groupe Renault, a indiqué que le véhicule devrait être proposé en dessous de 30 000 euros. Cette stratégie tarifaire vise à démocratiser l’accès aux véhicules électriques et à accélérer la transition énergétique en Europe.