Star Wars : ce fan bricoleur fabrique un AT-AT fonctionnel (mais plus petit) !

On croyait avoir tout vu concernant les réalisations des fans Star Wars : création de sabres laser – réalisation de courts-métrages (parfois meilleurs que les derniers films, ce qui n’est pas difficile), cosplay fabuleux, fabrication des robots et véhicules de la saga -, mais rien ne nous préparait à ce qu’un ingénieur du nom de James Bruton parvienne à construire de ses mains un AT-AT. Évidemment, le véhicule de combat géant a été ramené ici à une échelle nettement plus humaine, mais il fonctionne réellement, lentement sans doute, mais il fonctionne. L’ingénieux ingénieur a publié en deux parties les coulisses de sa réalisation, et l’on constate que ce dernier est encore mieux outillé que Batman. « J’ai utilisé beaucoup de grandes pièces imprimées en 3D et d’extrusion d’aluminium pour construire le Star Wars AT-AT » déclare Bruton. « Il est vraiment solide et peut me soulever ainsi que lui-même. Il peut aussi tourner et marcher lorsque je suis dessus. »



Et l’on constate une nouvelle fois que Disney né mérite peut-être pas la ferveur et l’inventivité des fans les plus passionnés de la saga de S.F, une saga qui heureusement continue de (sur)vivre grâce à ce genre de réalisations atypiques….