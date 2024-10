Call of Duty Black Ops 6, Modern Warfare III et Warzone arrivent sur le Xbox Cloud Gaming

Trois jeux Call of Duty vont être disponibles par le biais du Xbox Cloud Gaming à partir du 25 octobre : Black Ops 6, Modern Warfare III et Warzone. Avec Black Ops 6, c’est la première fois qu’un jeu Call of Duty est disponible dès le lancement sur le Xbox Cloud Gaming. Cela fait suite à l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft.

Trois Call of Duty arrive sur le Xbox Cloud Gaming

Microsoft indique :

C’est une première pour la franchise Call of Duty et une excellente nouvelle pour la communauté. Les joueurs pourront désormais accéder à plusieurs jeux Call of Duty via le Xbox Cloud Gaming (bêta) pour la première fois, ce qui permettra aux membres du Game Pass Ultimate de jouer à Call of Duty sur plus de plateformes que jamais auparavant. Que ce soit sur console, PC, appareil mobile, certains téléviseurs Samsung, Amazon Fire TV ou encore les casques Meta Quest, il y aura désormais encore plus de façons de jouer à Black Ops 6 dès son lancement.

Si Call of Duty: Modern Warfare III et Warzone ont déjà été ajoutés aux abonnés du Xbox Game Pass, ils n’étaient pas accessibles via le Xbox Cloud Gaming. Microsoft avait également révélé que Black Ops 6 serait également ajouté au Xbox Game Pass lors du lancement du premier jour. Ce jeu sera également ajouté le même jour sur le service Nvidia GeForce Now.

Voici la présentation des trois jeux :

Call of Duty: Black Ops 6, qui sortira le 25 octobre, est un thriller d’action prenant place au début des années 90, une époque marquée par des bouleversements politiques à l’échelle mondiale. Avec une intrigue complexe, cet opus propose également un mode multijoueur intense et le retour du célèbre mode Zombies en manches successives. Après le lancement, les joueurs pourront s’attendre à des ajouts réguliers avec de nouvelles cartes et des expériences inédites dans les modes Multijoueur et Zombies.

Call of Duty: Modern Warfare III est sorti en juillet 2024 dans le Game Pass et propose une campagne solo, un mode multijoueur ainsi qu’une expérience Zombies en monde ouvert. Le jeu continue de se bonifier avec du contenu post-lancement varié, offrant aux fans un ensemble complet de modes et de fonctionnalités.