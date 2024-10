TikTok supprime des centaines d’emplois pour miser sur la modération par IA

TikTok a annoncé la suppression de centaines d’emplois dans le monde, notamment en Malaisie, redirigeant des ressources vers des solutions automatisées telles que l’intelligence artificielle pour modérer ses contenus.

« Nous apportons ces changements dans le cadre de nos efforts continus pour renforcer davantage notre modèle opérationnel mondial de modération de contenu », a déclaré un porte-parole de TikTok. « Nous prévoyons d’investir 2 milliards de dollars à l’échelle mondiale dans la confiance et la sécurité rien qu’en 2024, et nous continuons à améliorer l’efficacité de nos efforts, 80% des contenus violents étant désormais supprimés par des technologies automatisées ».

TikTok utilise à la fois la détection automatique et les modérateurs humains pour examiner les contenus partagés sur le réseau social, mais penche désormais davantage vers la technologie automatisée avec l’IA.

Selon Reuters, les choix de ByteDance, la maison-mère de TikTok, vont avoir un impact sur la suppression de 500 emplois. Le pays le plus touché sera la Malaisie.

Cette annonce intervient alors que les géants de la tech sont soumis à une réglementation plus stricte en Malaisie. Le gouvernement malaisien demande notamment aux réseaux sociaux d’obtenir une licence d’exploitation, avec l’objectif de lutter contre une cybercriminalité grandissante.

La dernière série de suppressions de postes au sein du réseau social fait suite à une série de réductions effectuées au début de l’année. En avril, l’entreprise a supprimé plus de 250 emplois en Irlande et, en mai, des fuites ont indiqué qu’elle licenciait environ 1 000 personnes dans ses équipes d’exploitation et de marketing. En janvier, TikTok a licencié 60 personnes dans le domaine des ventes et de la publicité.