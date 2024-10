Henry Cavill rejoint le casting de Volton, adaptation live-action d’un célèbre animé de S.F

Après le petit hic The Witcher, le très impliqué Henry Cavill ne cesse d’accumuler les projets. En tête d’affiche pour l’adaptation de Warhammer 40 000, l’interprète de Superman rejoint le casting de Voltron, qui n’est autre que l’adaptation live-action d’un célèbre animé de S.F produit dans les années 80. Voltron est à l’origine une série d’animation américaine produite par Toei Animation et World Events Productions, diffusée de 1984 à 1985, adaptant les séries japonaises GoLion et Dairugger XV. Vingt épisodes inédits ont été créés par Toei spécialement pour Voltron. En France, 26 épisodes ont été diffusés à partir de 1988 dans l’émission Chaud les glaçons, et un reboot animé a été produit par Netflix et Dreamworks en 2016.

Prévu pour la plateforme Amazon Prime Video, Voltron permettra à la plateforme de streaming de concurrencer les séries Gundam/Voltron sur Netflix et Transformers sur Max. Outre Henry Cavill, le jeune acteur Daniel Quinn-Toye (Romeo et Juliet) intègre lui aussi le casting. A la réalisation, on retrouve un certain Marshall Thurber, à qui l’on doit l’assez moyen Red Notice sur Netflix (le film a tout de même connu un gros succès sur la plateforme). Le scénario a lui aussi été confié à Marshall Thurber, épaulé toutefois par Ellen Shanman. Quant à l’équipe de tournage, elle posera ses valises en Australie. Sachant que l’on en est encore qu’au stade de la préproduction, le film n’a pas encore de date ni d’année de sortie.