Google fait appel de la décision de justice l’obligeant à ouvrir le Play Store

Google a officiellement interjeté appel de la récente décision du tribunal de district dans l’affaire Epic vs Google, selon laquelle la firme de Mountain View n’aurait pas d’autre choix que d’autoriser les boutiques d’applications tierces sur Google Play et de ne plus forcer à utiliser son système de facturation. La décision de justice rendue par le juge James Donato oblige de fait Google à mettre en œuvre ces changements jugés favorables à la concurrence à compter du 1er novembre 2024 et ce jusqu’en 2027. Dans sa procédure d’appel, Google fait valoir que ces modifications auraient des répercussions négatives sur la vie privée et la sécurité des consommateurs et pourraient nuire aux développeurs et aux fabricants d’appareils.

Si Google semble vouloir à tout prix défendre son pré-carré, du côté des développeurs on passe directement à la suite : Epic Games a annoncé son intention de lancer le magasin Epic Games sur Google Play en 2025, et il y a quelques heures à peine, la présidente de Xbox Sarah Bond a déclaré que l’app Android Xbox permettra bientôt d’acheter des jeux et d’y jouer sur son mobile. Ces déclarations tonitruantes donnent en tout cas l’impression que les gros éditeurs d’applications ne croient pas vraiment aux chances de Google dans sa croisade pour renverser la décision de justice.