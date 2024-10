Internet Archive rendu inaccessible par une attaque DDoS

Internet Archive a été touché cette semaine par une série d’attaques DDoS, ce qui a rendu le site inaccessible pendant de nombreuses heures. Les attaques ont eu lieu au moment où l’archive se préparait à divulguer une violation de sécurité antérieure qui s’était traduit par le vol de plus de 31 millions de documents. Le chercheur en sécurité Troy Hunt, qui dirige le service de PdV, a cependant déclaré que le timing de ces deux incidents semble être avant tout une coïncidence et suggère l’implication de plusieurs parties. Une organisation DDoS appelée Blackmeta a revendiqué la responsabilité de l’attaque dans un message crypté, faisant référence aux États-Unis et aux enregistrements compromis suivis par le service de Hunt.

🚨🚨🚨The Wayback Machine looks like it has been compromised. web[.]archive[.]org pic.twitter.com/MvPshUrs7i — Dark Web Informer (@DarkWebInformer) October 9, 2024

Yesterday's DDOS attack on @internetarchive repeated today. We are working to bring https://t.co/Hk02WjumkL back online. — Brewster Kahle (@brewster_kahle) October 9, 2024

Ces attaques se déroulent à une période difficile pour l’Internet Archive, qui a également été impliqué dans une bataille juridique sur les droits d’auteur des livres électroniques, la plateforme ayant même récemment perdu son appel devant la Cour d’appel du deuxième circuit des États-Unis. Malgré les attaques DDoS et les problèmes juridiques, l’équipe d’Internet Archive travaille toujours à la mise en ligne du site. Pour rappel, l’organisation à but non lucratif basée à San Francisco fournit un accès gratuit à une grande variété de médias et héberge l’archive web Wayback Machine.