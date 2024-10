X est de retour au Brésil après l’arrêt de sa suspension par la Cour Suprême

Le réseau social X, anciennement Twitter, est de nouveau accessible au Brésil après que le juge Alexandre de Moraes a ordonné la levée de sa suspension le 8 octobre. Cette décision intervient après que X a accepté de respecter les conditions imposées, notamment le paiement d’une amende de 28,6 millions de réais (environ 4,8 millions d’euros) et la suppression des comptes accusés de diffuser de la désinformation. La suspension, mise en place le 30 août, faisait suite au refus initial de la plateforme de se conformer aux ordres du tribunal, ce qui avait entraîné un énorme bras de fer entre Elon Musk et le juge Moraes.

Pour rappel, X avait été accusé par le juge et le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva de constituer une menace pour la démocratie en facilitant la diffusion de fausses informations, principalement liées à l’extrême droite brésilienne. Elon Musk avait critiqué ces accusations, qualifiant le juge de « dictateur » et accusant la Cour de censure. Cependant, après plusieurs mois de conflit, X a finalement accepté de répondre aux exigences de la Cour, mettant ainsi fin à cette bataille judiciaire. A noter que pendant la suspension de X, des millions d’utilisateurs brésiliens s’étaient tournés vers d’autres plateformes comme Threads ou Bluesky, ce qui a sans doute incité X à stopper l’hémorragie en se montrant plus conciliant.