Le prix Nobel de physique 2024 attribué à des chercheurs travaillant sur les réseaux de neurones artificiels,

Geoff Hinton et John Hopfield ont reçu il y a quelques heures le prix Nobel de physique 2024 pour leurs travaux pionniers sur les réseaux de neurones artificiels, un élément fondamental de l’intelligence artificielle moderne. Leurs contributions, débutant à la fin des années 1970 et au début des années 1980, ont profondément influencé le développement des technologies liées à l’IA, en particulier l’apprentissage automatique. Hinton est reconnu pour avoir co-créé l’algorithme de rétropropagation, qui permet aux réseaux neuronaux d’apprendre de leurs erreurs et d’améliorer leurs méthodes d’entraînement en IA. De son côté, Hopfield a développé le réseau de Hopfield, qui modélise la manière dont le cerveau humain stocke et récupère des souvenirs, en appliquant des principes biologiques et physiques aux systèmes computationnels.

Déjà récompensé d’un prestigieux Turing Award en 2018, Geoff Hinton est cette fois honoré par un Prix Nobel de Physique

Le comité Nobel a salué l’impact de leurs travaux, en soulignant que les réseaux de neurones artificiels sont utilisés dans une grande variété d’applications, de l’IA à la science des matériaux. On notera que Hinton, souvent surnommé le « parrain de l’apprentissage profond », a joué un rôle important chez Google avant de quitter l’entreprise en raison de préoccupations sur l’utilisation potentiellement abusive de l’IA. Aujourd’hui, ce dernier est professeur à l’Université de Toronto. Hopfield est quant à lui professeur à Princeton. Les lauréats se partageront le prix de 11 millions de couronnes suédoises (1 million de dollars), en plus d’une médaille d’or et d’un diplôme (il faut ce qu’il faut…).