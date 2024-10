Insolite : il parvient à installer ChatGPT… sur une vieille calculatrice Texas Instruments TI-84 plus

Un moddeur actif sur YouTube via sa chaîne ChromaLock a récemment publié une vidéo dans laquelle ce dernier présente une calculatrice de lycée Texas Instruments TI-84 plus modifiée pour intégrer ChatGPT, transformant ainsi l’appareil en un assistant intelligent. Commercialisée en 2004 et surtout utilisée pour des jeux simples via son langage de programmation intégré TI-Basic, la TI-84 plus a été équipée de plusieurs logiciels open-source et d’un microcontrôleur Wi-Fi, permettant désormais à la machine de réaliser des tâches plus complexes, telles que l’envoi de messages ou l’affichage d’images en noir et blanc.



Le moddeur a pris soin de conserver l’apparence originale de la calculatrice, avec pour ambition de créer « l’appareil de triche ultime ». Cependant, en raison de la complexité même de sa conception, il est peu probable que cette technologie se généralise. La vidéo publiée, qui montre principalement comment interagir avec ChatGPT à travers l’appareil, ne dévoile d’ailleurs pas les détails de ce bricolage. Le moddeur précise en outre que sa TI-84 modifiée pourrait bientôt permettre la navigation sur Internet, l’envoi d’e-mails, voire l’utilisation de services de messagerie comme Discord.