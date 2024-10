Amazon Prime Video va afficher davantage de publicités en 2025

Amazon Prime Video a commencé à afficher des publicités en 2024 et leur nombre va augmenter en 2025. C’est ce qu’annonce la plateforme de streaming.

Encore plus de pubs sur Amazon Prime Video en 2025

Kelly Day, vice-présidente d’Amazon Prime Video à l’international, a déclaré au Financial Times que la plateforme va augmenter la cadence concernant le nombre de publicités pour une raison toute simple : les utilisateurs n’ont pas l’air d’être dérangés par le format actuel. En effet, la responsable fait savoir que le taux de désabonnement depuis la mise en place des pubs a été « beaucoup, beaucoup moins important que nous ne l’avions anticipé… nous n’avons vraiment pas constaté une montée en flèche de personnes se désabonnant ».

Amazon va donc en profiter pour afficher davantage de réclames, et ce dès 2025.

Comme dit plus tôt, les publicités sur Amazon Prime Video ont fait leurs débuts cette année. Ainsi, plus de 200 millions d’abonnés ont basculé sur cette offre. Il faut payer 1,99€/mois pour revenir sur l’offre sans publicité (et retrouver la 4K, ainsi que le HDR/Dolby Vision). Kelly Day a refusé de révéler le nombre de clients qui ont choisi l’offre sans publicité, mais elle a admis qu’il était inférieur aux 20% estimés par certains analystes.

Quelles sont les prochaines étapes ? Amazon prévoit de déployer de nouveaux formats publicitaires interactifs et « achetables » pour Prime Video. Les spectateurs pourront ajouter des articles à leur panier ou en savoir plus sur les marques en cliquant sur leur télécommande ou en scannant avec un appareil mobile, le tout sans quitter leur série ou film.