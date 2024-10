Microsoft Office 2024 est disponible sur PC et Mac avec plusieurs nouveautés

Microsoft annonce que sa suite bureautique Office 2024 est désormais disponible au téléchargement, aussi bien sur les PC Windows que sur les Mac. C’est une alternative à Microsoft 365 qui se veut disponible avec un abonnement, là où Office 2024 est disponible avec un paiement unique.

La nouvelle version comprend des versions mises à jour de Word, Excel, PowerPoint, OneNote et Outlook. Ces applications sont des versions verrouillées dans le temps, ce qui signifie qu’elles ne recevront pas de mises à jour permanentes des fonctionnalités comme leurs homologues de Microsoft 365.

Office 2024 comprend une grande partie des nouveautés que Microsoft a livrées aux abonnés de Microsoft 365 au cours des dernières années. La dernière version autonome de la suite bureautique remonte à 2021, et cette nouvelle version comprend des améliorations des applications de base, ainsi que des modifications de l’accessibilité et de l’interface utilisateur.

Les nouveautés de Microsoft Office 2024

On retrouve un nouveau thème par défaut qui s’adapte aux changements visuels de Windows 11. Microsoft a également ajouté des améliorations axées sur l’accessibilité pour aider les utilisateurs d’Office à trouver les problèmes d’accessibilité potentiels dans les documents, les diaporamas, les classeurs et les courriels.

Les changements les plus importants dans Office 2024 se trouvent dans Excel, PowerPoint et Outlook. Microsoft a ajouté de nouvelles fonctions dans Excel pour utiliser du texte et des tableaux dans les feuilles de calcul, ainsi qu’une nouvelle fonction IMAGE qui peut extraire des images du Web. Excel peut également faire référence à des tableaux dynamiques dans les graphiques, qui peuvent être mis à jour automatiquement au lieu d’être fixés à des points de données définis. Microsoft affirme que la vitesse et la stabilité globales d’Excel devraient également être améliorées.

Dans PowerPoint, Microsoft a ajouté la fonction Caméo qui permet d’insérer un flux en direct dans les diapositives. PowerPoint dispose également d’un nouveau studio qui comprend des fonctions d’enregistrement pour la narration, les animations, les transitions et l’encrage. Vous pouvez également ajouter des sous-titres aux vidéos et aux fichiers audio dans les diapositives.

De son côté, Outlook comprend des améliorations de la recherche afin que vous obteniez des résultats plus pertinents pour les messages, les pièces jointes, les contacts et les événements du calendrier. Cette version inclut également plus d’options pour les réunions, y compris la possibilité de les raccourcir automatiquement. Les utilisateurs de Mac peuvent aussi personnaliser les gestes de balayage vers la gauche et la droite.

Dans Word, Excel et PowerPoint, vous pouvez désormais insérer facilement une image depuis un appareil Android. Microsoft prend également en charge la version 1.4 du format OpenDocument (ODF) qui comprend diverses améliorations. Word et PowerPoint incluent également la possibilité d’aimer et de réagir aux commentaires dans les documents.

Enfin, Word peut récupérer une session des utilisateurs si leur PC plante. Word ouvrira automatiquement tous les documents que vous aviez ouverts avant le plantage de votre PC. Les utilisateurs de OneNote bénéficieront par ailleurs d’une nouvelle expérience d’encrage et de dessin. La liste complète des nouveautés est à retrouver sur cette page.

Prix et disponibilité

Microsoft Office 2024 fonctionne sur Windows 10 et 11 pour les PC, et macOS Ventura, macOS Sonoma et macOS Sequoia pour les Mac. Un compte Microsoft et une connexion Internet sont obligatoires pour l’installation et l’activation de la suite bureautique.

La licence familiale coûte 149 euros. Il faut débourser 299 euros pour la licence commerciale.