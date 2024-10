Il n’aura pas fallu attendre très longtemps pour voir la face un peu plus sombre des technologies AR. Deux étudiants de Harvard viennent en effet de démontrer comment la technologie de reconnaissance faciale actuelle, combinée à des lunettes intelligentes, peut instantanément révéler des informations personnelles sur de parfaits inconnus, comme l’identité, les numéros de téléphone ou bien encore les adresses postales et/ou mail. Baptisé I-XRAY, ce projet de récupération de données privées à la volée s’appuie ici sur l’usage de lunettes XR Ray-Ban Meta et l’accès à des bases de données publiques. Les résultats sont particulièrement probants : l’IA identifie les visages et les associe à des registres publics, puis les données sont ensuite retransmises à une application mobile, permettant ainsi d’obtenir des informations en temps réel sur les personnes « ciblées ». Dans leur démonstration diffusée sur X, les deux étudiants ont principalement utilisé cette technologie pour identifier des camarades de classe et des inconnus dans les transports en commun, ce qui soulève évidemment des inquiétudes concernant une utilisation potentiellement abusive de cette technologie.

Are we ready for a world where our data is exposed at a glance? @CaineArdayfio and I offer an answer to protect yourself here:https://t.co/LhxModhDpk pic.twitter.com/Oo35TxBNtD — AnhPhu Nguyen (@AnhPhuNguyen1) September 30, 2024

Bien que la reconnaissance faciale soit disponible depuis des années, I-XRAY se distingue par le fait de coupler ces systèmes de reconnaissance à des gadgets discrets et accessibles comme des lunettes intelligentes, ces dernières ressemblant désormais à des lunettes ordinaires. Cette discrétion pose question, car les gens peuvent ne pas se rendre compte qu’ils sont filmés ou identifiés dans des espaces publics. Bien que les deux étudiants insistent sur le fait que l’outil a été conçu pour sensibiliser et non pour être mal utilisé, la démonstration met tout de même en lumière les risques de ce type de technologies pour la confidentialité des données. C’est peu dire qu’il y a encore du pain sur la planche pour les agences de régulation.