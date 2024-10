Ryujinx : l’émulateur Switch ferme ses portes après les menaces de Nintendo

Après Yuzu, c’est au tour de Ryujinx, un important émulateur open source de Switch sur PC, de s’arrêter. Cela fait suite à des menaces de la part de Nintendo.

Sur Discord, un membre de l’équipe de Ryujinx dit que le développeur gdkchan a été contacté par Nintendo au sujet de l’émulateur. Le groupe a fait une offre pour qu’il arrête le développement, mette un terme définitif à toute l’activité et tout ce qui est en son contrôle par rapport au logiciel. Il se trouve que l’accord a été accepté, mais il n’y a pas d’informations plus précises de la part de l’équipe.

Ce message a été publié quelques heures après que le dépôt GitHub de l’émulateur a soudainement disparu. De plus, le site officiel ne listait plus les liens pour télécharger. Il se passait donc quelque chose. Et nous savons maintenant pourquoi : parce que c’est fini.

Il faut savoir que Nintendo n’apprécie pas du tout les émulateurs et n’hésite pas à les faire fermer. Il y a notamment eu le cas de Yuzu qui a beaucoup fait parler de lui. Mais c’était un peu différent pour le coup parce qu’il y avait de l’argent en jeu. L’équipe a accepté de payer 2,4 millions de dollars de dommages et intérêts à Nintendo avant d’arrêter l’émulateur. Pour Ryujinx, Nintendo a tout simplement décidé d’y mettre un terme, sans lien avec de l’argent.

Ryujinx était disponible sur Windows, macOS et Linux. Il permettait de jouer aux différents jeux Switch, le tout gratuitement. Les joueurs devaient seulement avoir une copie des jeux (légale ou non) pour les ouvrir dans l’émulateur.