IA : Durk Kingma, cofondateur d’OpenAI, rejoint Anthropic

Durk Kingma, probablement le cofondateur le moins connu d’OpenAI, vient d’annoncer qu’il rejoignait Anthropic, une startup axée sur le développement responsable de systèmes d’IA. Kingma a précisé qu’il travaillerait principalement à distance depuis les Pays-Bas, mais n’a pas (encore) précisé son rôle exact au sein de sa nouvelle entreprise. Le cofondateur affirme en outre que la mission d’Anthropic s’aligne étroitement avec ses propres valeurs : « L’approche d’Anthropic en matière de développement de l’IA résonne profondément avec mes propres convictions, » a déclaré Kingma sur X. « [J]’ai hâte de contribuer à la mission d’Anthropic de développer des systèmes d’IA puissants de manière responsable. J’ai très envie de travailler avec leur équipe talentueuse, qui comprend plusieurs excellents anciens collègues d’OpenAI et de Google, et de relever les défis à venir ! » Titulaire d’un doctorat en apprentissage automatique de l’Université d’Amsterdam, Kingma a précédemment dirigé des recherches en IA considérées comme disruptives chez OpenAI, et a contribué à des projets comme DALL-E et ChatGPT.



I'll be working (mostly) from the Netherlands, but will visit the SF bay area as frequently as I can! — Durk Kingma (@dpkingma) October 1, 2024

L’arrivée de Kingma chez Anthropic fait suite à l’embauche un peu plus tôt cette année de l’ancien responsable de la sécurité d’OpenAI, Jan Leike, et d’un autre cofondateur, John Schulman. Dirigée par l’ancien vice-président de la recherche d’OpenAI Dario Amodei, Anthropic s’est avant tout positionnée sur la sécurité des systèmes d’IA, à contrario d’un OpenAI beaucoup plus flou sur ses intentions réelles à long terme. Amodei a d’ailleurs fondé Anthropic après avoir quitté OpenAI en raison de désaccords sur son orientation commerciale croissante, emmenant avec lui plusieurs autres membres de l’entreprise dirigée par Sam Altman.