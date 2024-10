PS5 : Sony corrige un bug affichant des publicités sur l’écran d’accueil

Sony a corrigé un bug sur PlayStation 5, avec des publicités qui sont apparues sur l’écran d’accueil à la place des arrière-plans mettant en avant le jeu sélectionné.

Les joueurs avec une PS5 ont déploré ce changement, affirmant que l’illustration du jeu qui s’affichait auparavant lorsqu’ils sélectionnaient un titre avait disparu. Au lieu de cela, le contenu qui s’affichait normalement sous la forme d’un message d’actualité dans une section distincte de l’interface utilisateur de la PS5 était présent à l’écran derrière les jeux.

Voici des exemples de publicités :

So it turns out that the recent PS5 UI update that let you disable all the advertisements on the dashboard was too good to be true. Now EVERY SINGLE GAME on your homescreen shows you an advertisement in the background with no way to remove them lol https://t.co/Nts6eCq8Eb pic.twitter.com/29p56mYn34

— Earl Turlet (@alfredobofa) September 29, 2024