Falcon 9 (SpaceX): : une inhabituelle série d’incidents

SpaceX vient de suspendre les vols de sa fusée Falcon 9 suite à un nouveau problème survenu lors de la précédente mission : la combustion de désorbitation du second étage de la fusée a provoqué la chute de débris en dehors de la zone océanique prévue. Cet incident s’est produit juste après le succès de la mission Crew-9 qui a emmené les astronautes Nick Hague de la NASA et Aleksandr Gorbunov du Roscosmos jusqu’à la Station spatiale internationale. Malgré la réussite globale de la mission, il s’agit de la troisième anomalie affectant le Falcon 9 en trois mois, ce qui soulève des inquiétudes inhabituelles concernant la fiabilité du lanceur. Sans surprise, SpaceX a déclaré que les lancements reprendront une fois déterminées les causes profondes de l’incident.

Les anomalies précédentes se sont produites en juillet, lorsqu’une fuite d’oxygène liquide a entraîné la perte de 20 satellites Starlink, et en août, lorsqu’un propulseur s’est écrasé sur un navire-drone. Ces incidents n’avaient pas provoqué d’interruptions prolongées dans les lancements, SpaceX ayant à chaque fois rapidement identifié et solutionné les différents problèmes rencontrés. Cette fois, la;suspension des vols pourrait bien retarder plusieurs missions critiques à venir, notamment la mission Hera de l’Agence spatiale européenne ainsi que la mission Europa Clipper de la NASA, qui ont toutes deux des fenêtres de lancement étroites réparties sur le mois d’octobre. Un lancement pour l’Eutelsat de OneWeb a également été reporté.