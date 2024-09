Epic Games attaque Samsung et Google, les accusant de bloquer le sideloading

En plus d’Apple, Epic Games a assigné en justice Samsung et Google, auxquels il reproche d’empêcher le sideloading. C’est par rapport à la fonction Auto Blocker sur les smartphones de Samsung qui tournent avec One UI 6.1.1.

Epic Games vise Samsung et Google

La fonction Auto Blocker, qui est maintenant activée par défaut, vient bloquer le sideloading. Cela signifie qu’il n’est pas possible pour un utilisateur d’installer (facilement) une application ne venant pas du Google Play Store ou du Samsung Galaxy Store. Dans le cas d’Epic Games, cela signifie que l’installation de l’Epic Games Store (qui se récupère depuis un site Web et non les boutiques d’applications de Google et Samsung) est plus compliquée qu’auparavant.

Epic Games a porté plainte contre Google et Samsung pour « efforts coordonnés visant à bloquer la concurrence dans la distribution d’applications sur les appareils Samsung ». L’éditeur de Fortnite affirme que la fonction Auto Blocker a été « intentionnellement conçue » en coordination avec Google pour saper de manière préventive la décision rendue dans les procès intentés par Epic Games à l’encontre de Google pour le sideloading d’applications.

Il faut savoir que la fonction Auto Blocker a fait ses débuts en octobre 2023 avec One UI 6.0. Mais à cette période, il s’agissait d’une fonctionnalité optionnelle. Depuis One UI 6.1.1 en juillet 2024, c’est un système activé par défaut.

Epic Games affirme que Samsung exige une procédure de 21 étapes pour télécharger une application à partir de sources autres que le Google Play Store ou le Samsung Galaxy Store.

À l’arrivée, Epic Games réclame des dommages et intérêts pour compenser le manque à gagner lié au blocage du sideloading, sans donner de montant. « Ces pratiques anticoncurrentielles illégales sont préjudiciables aux développeurs et aux utilisateurs » a affirmé l’éditeur de Fortnite, qui propose l’Epic Games Store.