ChatGPT Voice est arrivé, mais pas en Europe : voici comment l’activer

ChatGPT Voice, la version vocale de ChatGPT qui avait bluffé son monde grâce au naturel impressionnant de son phrasé et à ses capacités de modulation de ton, est désormais disponible dans plusieurs pays… mais pas en Europe. Seul un petit village, pardon, seule l’Europe résiste à la méchante startup américaine, si bien que ChatGPT Voice n’est pas disponible sur le vieux continent. Le DMA, le DSA et toutes les joyeusetés administratives que l’Europe a empilé comme une mille feuilles poussent en effet les sociétés de l’IA à redoubler de prudence avant de sortir leur LLM sur le sol européen. Meta, Apple et désormais OpenAI préfèrent être certains à 100% que la mise à disposition de leur IA ne débouchera pas sur une amende.



Pour autant, rien n’est perdu pour les utilisateurs, car il existe une méthode assez simple (bien qu’un peu contraignante) pour accéder à ChatGPT Voice, en français qui plus est. La solution est simple et consiste en premier lieu à fermer l’app ChatGPT puis à télécharger une app de VPN. A partir de ce VPN, il faut alors sélectionner comme serveurs de localisation les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Australie ou la Nouvelle-Zélande. Ouvrez de nouveau l’app ChatGPT, et miracle, ChatGPT Voice est disponible, avec ses 5 nouvelles voix disponibles. L’interface est elle-aussi légèrement modifiée (un cercle bleu au lieu des touches verticales noires).