The Last of Us saison 2 : la bande-annonce intense est arrivée

The Last of Us va revenir en 2025 pour une saison 2 et nous avons le droit aujourd’hui à la bande-annonce de la série. Elle fait suite au teaser diffusé le mois dernier.

Bande-annonce pour la saison 2 de The Last of Us

Le trailer, accompagné de la musique Future Days de Pearl Jam, poursuit l’histoire des survivants de l’apocalypse, à savoir Joel (Pedro Pascal), Ellie (Bella Ramsey) et Tommy (Gabriel Luna), le frère de Joel. La bande-annonce introduit également de nouveaux personnages, dont Kaitlyn Dever dans le rôle d’Abby, Isabela Merced dans celui de Dina, Young Mazino dans celui de Jesse, Ariela Barer dans celui de Mel, Tati Gabrielle dans celui de Nora, Spencer Lord dans celui d’Owen, Danny Ramirez dans celui de Manny et Jeffrey Wright dans celui d’Isaac. Catherine O’Hara est également présente cette saison.

La description officielle de la série par HBO est la suivante :

Après cinq ans de paix suite aux événements de la première saison, le passé collectif de Joel et Ellie les rattrape, les entraînant dans un conflit entre eux et dans un monde encore plus dangereux et imprévisible que celui qu’ils ont laissé derrière eux.

La première saison de The Last of Us a été beaucoup regardée et a obtenu de très bonnes notes, aussi bien de la part du public que de la presse. Il y a maintenant une grosse attente pour la suite, tout particulièrement quand on sait ce qu’il se passe. Les joueurs savent très bien de quoi il s’agit.

Il n’y a pas encore une date de sortie précise pour la saison 2 de The Last of Us, si ce n’est que cela arrivera dans le courant de 2025. La diffusion se fera sur le service de streaming Max.