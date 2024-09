Nintendo a un projet hardware sur le feu… qui ne serait pas la Switch 2

Nintendo, ou l’art du contrepied permanent ? Etirant la durée de vie de sa Switch jusqu’à l’absurde, n’ayant cure de la course stérile à la puissance, la firme de Kyoto cultive sa différence. Une autre surprise est même sur le feu si l’on en croit la vénérable FCC, qui a récemment enregistré un appareil sans fil signé Nintendo… appareil qui ne serait pas la Switch 2. Portant le nom de code CLO-001, l’appareil se présente pourtant sous la forme d’un rectangle aux coins arrondis, un form-factor assez typique des consoles portables de la marque japonaise. Mais voilà, l’appareil ne contient pas de batterie et ne fonctionne que rattaché au secteur via un port USB-C et le chargeur de la Switch. Plus surprenant encore, l’engin dispose d’une puce Wi-Fi 2,4 GHz et d’un capteur à ondes millimétriques 24 GHz.

Se pourrait-il que l’appareil soit en fait un nouveau type de manette à reconnaissance mouvements, tout autre chose encore (certains parlent d’un appareil pour le suivi du sommeil ou un device pour la réalité mixte) ? La Switch 2 arrivera t-elle sur le marché avec un contrôleur dédié totalement original ? Beaucoup de questions pour très peu de réponses au final.