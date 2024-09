Warner Bros. Discovery s’associe à Google Cloud pour générer des sous-titres via l’IA

Warner Bros. Discovery (WBD) s’est associé à Google Cloud afin de pouvoir utiliser Vertex AI pour générer des sous-titres sur ses différentes plateformes. Le nouveau système d’IA de sous-titrage, essentiellement destiné aux programmes non scénarisés (informations, les sports et les émissions de téléréalité sur Max, CNN et Discovery+), a été conçu pour réduire considérablement la durée et les coûts de production. WBD affirme pouvoir réduire de 80% le temps de production des sous-titrages et jusqu’à 50% les coûts, tout en maintenant une supervision humaine pour garantir un certain niveau de qualité. Cette approche devrait même améliorer la précision et la fiabilité de l’IA avec le temps.

Il faut cependant rappeler que créer des sous-titres précis – en particulier pour les émissions de télé en direct et les contenus non scénarisés avec des dialogues qui se chevauchent – reste une tâche complexe traditionnellement gérée par des transcripteurs qualifiés. Même si les sous-titres générés par l’IA peuvent réduire les besoins en intervention humaine, des inquiétudes subsistent quant à leur capacité à gérer les nuances de la transcription en temps réel.

Il reste encore à voir si WBD étendra cette technologie aux programmes scénarisés (films, séries), là où le sous-titrage implique la retranscription de détails nettement plus complexes comme les effets sonores et les idiomes culturels.