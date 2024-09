À 88 ans, Shirley Curry, affectueusement surnommée « Grand-mère Skyrim », se retire de la création de contenu de jeu, un passe-temps qui a fait d’elle une figure respectée et populaire de la communauté des joueurs. Shirley a commencé son aventure YouTube en 2015 à l’âge de 79 ans, partageant ses parties de Skyrim avec une voix douce, un style atypique qui lui a rapidement permis d’attirer plus d’un million d’abonnés. Son authenticité et son allure inimitable ont même poussé les fans à créer un mod Skyrim qui l’incluait comme compagnon dans le jeu, cimentant ainsi son héritage dans le monde du jeu vidéo.



Dans une récente vidéo émouvante, Shirley a annoncé qu’elle arrêterait de faire des vidéos de jeu alors qu’elle se prépare à une opération des yeux et prévoit de se concentrer sur des passe-temps nettement plus calmes comme le quilting. La « Grand-mère Skyrim » a aussi exprimé un peu de lassitude face à la pression constante de YouTube pour produire du contenu. Shirley assure cependant à ses nombreux fans qu’elle ne quittera pas entièrement YouTube, laissant entendre qu’elle pourrait faire des vidéos de lecture sur les livres Skyrim (il y en a) ou sur ses propres écrits.