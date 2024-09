Intrication quantique : des chercheurs observent le phénomène à des niveaux d’énergie inédits

Les chercheurs du Grand collisionneur de hadrons (LHC) ont observé pour la première fois à des niveaux d’énergie inédits un phénomène d’intrication quantique entre les quarks top, soit les particules élémentaires les plus massives connues à ce jour. L’intrication quantique est un phénomène encore assez mystérieux de la mécanique quantique où deux particules, même séparées par de grandes distances, restent liées l’une à l’autre, et toute modification de l’état de l’une affecte instantanément l’autre. Ce phénomène a été principalement observé à des énergies plus faibles sur des particules légères, comme les électrons, mais cette percée permet de l’étudier à des énergies beaucoup plus élevées avec des particules plus complexes.

Les quarks top sont des particules uniques, en raison de leur grande masse (172,5 GeV/c²) comparable à celle d’une molécule de caféine. Leur production nécessite des énergies colossales, disponibles uniquement dans des installations comme le LHC. En dépit de leur instabilité extrême – ils se désintégrent en une fraction de seconde – les quarks top fournissent des informations précieuses aux scientifiques en se décomposant en d’autres particules comme des leptons et des bosons. Cette caractéristique fait des quarks top un outil clé pour mieux comprendre les interactions fondamentales des particules subatomiques.

Sans surprise, la découverte a été rendue possible grâce aux détecteurs ATLAS et CMS du LHC, qui ont permis de capturer des paires de quarks top et anti-top intriqués lors de collisions de protons à des énergies extrêmement élevées. Ce phénomène d’intrication, observé avec une certitude statistique supérieure à cinq écarts types, offre une nouvelle voie pour tester les limites du modèle standard de la physique des particules. Cette avancée pourrait ouvrir des perspectives pour explorer des phénomènes encore inconnus, comme la matière noire ou la gravité quantique, et repousser les frontières de notre compréhension actuelle des lois fondamentales de l’univers.