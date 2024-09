Gladiator 2 se montre un peu plus avec sa deuxième bande-annonce

Paramount propose une deuxième bande-annonce pour son film Gladiator 2. Elle en montre davantage sur le film, peut-être trop même. Si vous ne voulez pas vous faire spoiler certains éléments, il est préférable de ne pas la regarder. Vous pouvez alors vous tourner vers la première.

Gladiator 2 poursuit la saga épique du pouvoir, des intrigues et de la vengeance dans la Rome antique. Des années après avoir assisté à la mort du héros vénéré Maximus aux mains de son oncle, Lucius (Paul Mescal) est forcé d’entrer dans le Colisée après que sa maison a été conquise par les empereurs tyranniques qui dirigent maintenant Rome d’une main de fer. La rage au cœur et l’avenir de l’Empire en jeu, Lucius doit se tourner vers son passé pour trouver la force et l’honneur de rendre la gloire de Rome à son peuple.

Lucilla voit l’histoire se répéter pour le pire, mais elle voit aussi en son fils qu’il peut aider l’histoire à se répéter pour le meilleur, car Lucius reprend le flambeau de son père et devient un symbole formidable qui peut arrêter Rome sur la voie sombre qu’elle suit actuellement.

Le casting comprend Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Fred Hechinger, Lior Raz, Derek Jacobi et Connie Nielsen. La réalisation est assurée par Ridley Scott. C’était déjà lui sur le premier film sorti en 2000.

Gladiator 2 sortira au cinéma le 13 novembre prochain.