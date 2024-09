Microsoft va décarboner ses serveurs d’IA grâce à la remise en service d’une centrale nucléaire

Une centrale nucléaire de Three Mile Island en Pennsylvanie va être remise en service grâce à un accord d’achat d’électricité avec Microsoft. Cet accord vise évidemment à compenser les émissions de carbone de Microsoft alors même que l’industrie technologique fait face à de lourdes pressions concernant sa demande croissante en énergie (souvent carbonée) relative à l’explosion des services d’IA. L’impact environnemental et climatique désastreux des centres de serveurs dédiés à l’IA pousse les géants de la tech à intervenir avant que des contraintes légales plus radicales ne viennent freiner la croissance du secteur.

« Cet accord constitue une étape majeure dans les efforts de Microsoft pour aider à décarboner le réseau, en soutien à notre engagement à devenir négatif en carbone », a déclaré Bobby Hollis, vice-président de l’énergie chez Microsoft. « Microsoft continue de collaborer avec les fournisseurs d’énergie pour développer des sources d’énergie sans carbone afin de répondre aux besoins en capacité et en fiabilité des réseaux. »

La remise en route du réacteur Three Mile Island Unit 1, qui était hors service depuis cinq ans (et n’est pas celui responsable du tristement célèbre accident de 1979), va permettre à Microsoft de décarboner une partie de ses centres de serveurs aux Etats-Unis, une décision d’autant plus importante que des rapports et articles récents ont montré que la firme de Redmond a jusqu’ici sous-estimé les émissions de carbone de ses centres de données et qu’elle aurait même fourni des outils d’IA à des compagnies pétrolières. Une fois remis en service – soit pas avant 2028 dans le meilleur des cas – le réacteur de Pennsylvanie sera rebaptisé Crane Clean Energy Center; ce dernier aurait la capacité d’alimenter 800 000 foyers. Microsoft s’est engagé a racheter une partie de l’électricité de cette centrale pour une période de 20 ans.