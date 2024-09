Un sommet international sur la sécurité de l’IA aura lieu en novembre

Un sommet international sur la sécurité en matière d’intelligence artificielle est prévu en novembre à San Francisco afin que les alliés et partenaires se coordonnent, ont annoncé les autorités américaines dans un communiqué.

La ministre du Commerce Gina Raimondo et le secrétaire d’État Antony Blinken coorganisent cette première rencontre du Réseau international des Instituts de la sécurité de l’intelligence artificielle, qui doit se dérouler les 20 et 21 novembre dans la ville californienne.

« Avec l’évolution rapide de l’IA », l’administration Biden-Harris « actionne tous les leviers », a commenté Gina Raimondo, citée dans le communiqué. « Cela inclut une coordination étroite et approfondie avec nos alliés et partenaires partageant le même état d’esprit », a-t-elle poursuivi.

Les premiers membres de ce réseau sont l’Australie, le Canada, l’Union européenne, la France, le Japon, le Kenya, la Corée du Sud, Singapour, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Ce réseau a été constitué à l’occasion d’un sommet sur l’IA à Séoul en mai, avec l’objectif de préparer les pays participants à composer de meilleures réglementations en la matière et de coordonner leurs positions.

Avec ChatGPT, OpenAI a lancé fin 2022 la vague de l’IA générative pour le grand public et est devenu la star de la Silicon Valley. Depuis, de son investisseur principal Microsoft à Google et Meta (Facebook, Instagram), tous les grands groupes technologiques rivalisent à coup d’outils censés aider les humains au quotidien, de la rédaction de messages à l’éducation et à la création artistique.