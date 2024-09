Nintendo et The Pokémon Company attaquent en justice les créateurs de Palworld pour violation de brevets

Les avocats de Nintendo auront donc pris tout leur temps pour une action en justice qui n’étonnera finalement personne (et était en préparation depuis plusieurs mois). La firme de Kyoto et The Pokémon Company viennent en effet de porter plainte contre le studio Pocketpair, le développeur du phénomène Palworld, pour violation de brevet et de propriété intellectuelle, et c’est par la voie d’un communiqué de presse que les deux sociétés annoncent cette procédure judiciaire : « Nintendo Co., Ltd. (Siège : Kyoto, Minami-ku, Japon ; Directeur Représentant et Président : Shuntaro Furukawa, ci-après « Nintendo »), ainsi que The Pokémon Company, ont intenté une action en justice pour violation de brevet auprès du tribunal de district de Tokyo contre Pocketpair, Inc. (Siège : 2-10-2 Higashigotanda, Shinagawa-ku, Tokyo, ci-après « le Défendeur ») le 18 septembre 2024. Cette plainte vise à obtenir une injonction contre la violation des droits et une compensation pour les dommages, au motif que *Palworld*, un jeu développé et publié par le Défendeur, enfreint plusieurs droits de brevet. »

Au vu de l’énorme succès de Palworld et des montants probablement faramineux dégagés par PocketPair (des dizaines de millions de joueurs aux belles heures du jeu), on peut supposer que les dommages et intérêts demandés seront probablement à 8 ou 9 chiffres. Pour rappel, Palworld s’était écoulé à plus de 5 millions d’exemplaires en trois jours, et reste l’un des plus gros succès JV de cette année 2024. Cet engouement des joueurs avait été rapidement suivi par une énorme polémique concernant le design des monstres de Palworld, le design de ces derniers étant souvent extrêmement proches de celui de certains Pokémons. L’absence de réaction de Nintendo avait alors surpris les observateurs, mais l’on sait désormais que les avocats de la firme de Kyoto ont pris leur temps, sans doute pour monter un dossier particulièrement « saignant ». A noter aussi que Pocketpair a signé récemment un deal avec Sony (dont on ne connait pas encore toute la teneur), un deal qui doit sembler d’un coup d’un seul un peu moins « appétissant ».