Contrairement à ce que l’on pouvait lire dans la bouche (pleine de sel) de petits « console warriors » sur les réseaux sociaux, Palworld n’est donc pas seulement un énorme succès sur Steam. Le studio Pocket Pair a en effet confirmé que Palworld avait attiré plus de 7 millions de joueurs Xbox One/Xbox Series ! Si l’on en croit Microsoft cette fois, il s’agit là du meilleur démarrage pour un titre « third party » sur Xbox et dans le Game Pass (devant High on Life), et de très loin puisque le jeu est sorti il y a à peine deux semaines. La version Xbox de Palworld reste encore techniquement à la traine de la version PC (bugs plus nombreux, pas de serveurs privés, pas de possibilité d’un vrai mode multi au delà du co-op), mais Microsoft a annoncé qu’il travaillait avec les équipes de Pocket Pair afin d’augmenter la capacité des serveurs et de résoudre d’autres petits problèmes. Palworld est un phénomène du JV, et Microsoft semble enfin avoir compris tout le profit qu’il pourrait en tirer pour la Xbox. Qui sait, peut-être que les ventes de Xbox sur le trimestre en cours ne baisseront pas grâce à Palworld, contrairement aux prévisions de Microsoft lui-même lors de sa dernière publication de résultats.

🎉Total number of players exceeds 19 million🎉 It's been less than two weeks since #Palworld was released, thank you! ・Steam: 12 million~ copies

・Xbox: 7 million~ players We will continue to prioritize fixing bugs!

Thank you for your continued support of #Pocketpair! pic.twitter.com/twgAeYVL07 — Palworld (@Palworld_EN) January 31, 2024

Les plus de 7 millions de joueurs consoles sur Palworld s’ajoutent aux plus de 12 millions de joueurs Steam, soit un total de plus de 19 millions de joueurs pour Palworld. Phénoménal à plus d’un titre, au point que l’on se demande ce qui pourrait arrêter cette course folle. Reste à savoir si le « Pokémon avec des armes » a permis de booster les ventes de Xbox Series et donc aussi les abonnements au GP, sachant que 1 acheteur sur 2 de Xbox Series bascule sur l’abonnement GP. Si Microsoft semble ne plus croire à un rebond durable de sa console (et donc de facto au GP, à moins de croire à un miracle), peut-être que le catalogue de jeux en 2024 suffira à remonter la pente…