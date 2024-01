Copyright : The Pokémon Company lance une enquête sur le jeu Palworld

Disponible uniquement sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass, le jeu Palworld est devenu très rapidement l’un des plus gros phénomènes « JV » de ces dernières années. Sur Steam, le titre du studio Pocket Pair à la seconde place des jeux avec le plus grand nombre de joueurs en simultané, soit plus de 2 millions de joueurs à date. Palworld s’est aussi vendu en 5 jours à plus de 7 millions d’exemplaires… uniquement sur Steam (!), et occupe la première place des titres les plus joués sur Xbox aux Etats-Unis, devant Fortnite. Bref, c’est un monumental carton… qui commence sérieusement à agacer The Pokémon Company. La société qui détient les droits des Pokémon vient en effet de lancer une enquête pour savoir si sa propriété intellectuelle n’a pas été enfreint par Palworld, les bestioles du jeu de Pocket Pair étant souvent très ressemblantes avec les Pokémon officiels (ressemblantes mais pas identiques, tout sera donc à l’appréciation des avocats et des juges s’il y a lieu).

Palworld has sold 7 million copies in 5 days on Steam alone. (I have confirmed with Pocketpair this is a Steam only number, not including Xbox sales or GamePass.) That translates into approximately $189 million USD in Steam sales in 5 days. pic.twitter.com/eTyhdbRAr6 — Geoff Keighley (@geoffkeighley) January 24, 2024

The Pokémon Company aurait décidé de réagir après les nombreux retours de la communauté des joueurs (« ouh les rapporteurs ! »), et au vu des nombreuses réactions lues à ce sujet sur X, il ne fait guère de doutes qu’une partie de ces retours concerne des joueurs PlayStation déçus que le jeu ne soit pas disponible sur leur plateforme (c’est de bonne guerre dira-ton…). Le communiqué officiel de The Pokémon Company : « Nous avons reçu de nombreuses demandes concernant le jeu d’une autre société sorti en janvier 2024. Nous n’avons accordé aucune autorisation pour l’utilisation de la propriété intellectuelle ou des actifs de Pokémon dans ce jeu. Nous avons l’intention d’enquêter et de prendre les mesures appropriées pour remédier à tout acte portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle liés aux Pokémon. Nous continuerons à chérir et à nourrir chaque Pokémon et son monde, et à travailler pour rassembler à l’avenir le monde grâce à Pokémon »

Une procédure judiciaire signerait-elle nécessairement la fin de Palworld ? Tout dépendra sans doute de la capacité de réaction du studio Pocket Pair. Ce dernier a t-il au moins prévu de nouveaux assets (modèles 3D de Pals) en cas de violation de copyright avéré ? Une chose est sûre : le studio ne manque pas d’argent aujourd’hui, de quoi sans doute faire trainer les choses en justice le temps de mettre à jour le jeu…