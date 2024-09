Bouygues Telecom propose un forfait 5G de 110 Go à 7,99€ pour répondre à Free

Bouygues Telecom a tenu à répondre au forfait 5G de Free Mobile à 7,99€/mois, disponible depuis quelques heures, en proposant exactement la même chose sur son propre réseau.

Dans le détail, on retrouve les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi qu’un quota Internet de 110 Go en 5G. Si votre smartphone n’est pas compatible 5G, vous pourrez profiter de la même quantité de données en 4G.

Pour le roaming, il est possible d’utiliser son forfait en Europe et dans les DOM. Les appels, SMS et MMS sont là aussi en illimité. Par contre, le quota Internet tombe à 25 Go.

Le forfait à 7,99€/mois est disponible sur le site de Bouygues Telecom. L’offre est proposée jusqu’au 30 septembre, à l’instar de la date butoir pour le forfait concurrent de Free Mobile. Il n’y a pas d’engagement, vous pouvez donc quitter Bouygues Telecom quand bon vous semble, sans payer de frais de résiliation.

En face, SFR RED dispose d’un forfait presque similaire à 7,99€/mois. La différence est qu’il y a 100 Go pour Internet et non 110. Aussi, l’usage en Europe/DOM est de 22 Go au lieu de 25. Quant à Sosh, il n’y a qu’un seul forfait avec la 5G et il coûte 20,99€/mois avec 140 Go pour Internet (25 Go depuis l’Europe/DOM).