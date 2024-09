La matière noire aurait pu favoriser l’expansion ultra rapide des trous noirs supermassifs

Les trous noirs supermassifs, ces monstres cosmiques qui pèsent des millions à des milliards de fois la masse du Soleil, se trouvent généralement au centre des galaxies. Les découvertes récentes du télescope spatial James Webb semblent indiquer sans trop de doutes scientifiques possibles que certains de ces trous noirs existaient déjà 500 000 ans à peine après le Big Bang, ce qui remet en cause les théories astrophysiques actuelles qui prévoient une formation de tels objets sur des milliards d’années.

La formation des premiers trous noirs supermassifs aurait donc été beaucoup plus rapide que prévu et jusqu’à peu, on ne disposait d’aucune explication plausible pour justifier ce phénomène. Mais une hypothèse est désormais formulée : la matière noire, par son influence gravitationnelle, aurait accéléré l’effondrement de la matière visible, favorisant ainsi la croissance rapide des trous noirs dans l’Univers primitif.

Dans l’Univers primitif, les halos de matière noire, qui représentent environ 27 % de la masse de l’Univers, ont joué un rôle crucial en concentrant la matière baryonique et en accélérant l’effondrement gravitationnel. Ces halos ont permis la formation rapide de trous noirs supermassifs, bien plus rapidement que ce que les modèles traditionnels prévoyaient, en rassemblant la matière visible dans des conditions idéales. Une autre hypothèse suggère que la matière noire pourrait se désintégrer, libérant de l’énergie qui aurait inhibé la fragmentation des nuages d’hydrogène. Ce processus aurait facilité la formation de grandes structures comme les trous noirs supermassifs, accélérant encore leur développement dans les tout premiers âges de l’Univers. Evidemment, si ces théories devaient être confirmées, elles bouleverseraient notre compréhension de l’évolution cosmique et de la matière noire elle-même.