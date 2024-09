The Sims : EA annonce qu’Amazon va adapter en film le jeu culte

Les rumeurs et les fuites bruissaient ces derniers temps autour d’un projet de film basé sur le célèbre jeu vidéo The Sims, et une fois de plus, il n’y avait pas de fumée sans feu : dans une très longue note de blog détaillant plusieurs projets en cours ou à venir, Electronic Arts a confirmé qu’un film The Sims était bien préparation, et que le projet a été confié à Amazon MGM Studios. Cela signifie que le métrage intègrera peut-être le service de streaming Amazon Prime Video après une courte période en salles

Les rumeurs avaient vu juste : Margot Robbie va produire un film The Sims

Le film sera coécrit par Briony Redman et Kate Herron, cette dernière étant aussi la réalisatrice du métrage. Ce duo est plutôt prometteur : Briony Redman et Kate Herron ont écrit la nouvelle saison de Doctor Who et l’on doit à Herron la première et très bonne saison de Loki sur Disney+ (série qui semble même encore meilleure désormais suite aux crashs en rafale des dernières séries Disney). La production de The Sims sera assurée par LuckyChap, qui n’est autre que la boite de prod de Margot Robbie. L’actrice jouera-t-elle dans le film ? Nul ne le sait pour l’instant.

Rien n’a filtré en revanche concernant l’intrigue ou les acteurs principaux, mais il y a fort à parier qu’Amazon ne tardera pas trop à communiquer sur ce projet intriguant.