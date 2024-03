Après Barbie, Margot Robbie va produire un film basé sur le jeu vidéo Les Sims

Décidément, Margot Robbie apprécie les grands symboles du divertissement. Après avoir incarné la poupée Barbie dans le film éponyme, la blonde explosive va s’investir dans une autre icône populaire, Les Sims ! Une certaine logique est respectée : les poupées Barbie sont un jouet pour fillettes, et le jeu Les Sims est joué à une large majorité par des femmes. L’actrice australienne jouera t-elle dans ce nouveau métrage ? Ce n’est pas à l’ordre du jour (pour l’instant), mais l’on sait que la réalisation du film a été confiée à Kate Herron, à qui l’on doit la série Loki sur Disney+. Sans surprise, Electronic Arts participe également au projet.

A noter que Margot Robbie n’est pas directement productrice du film, ce rôle étant assuré par sa société de prod LuckyChap. Le film sera aussi co-produit par Vertigo Entertainment, dont le fondateur a déjà produit le film LEGO. De bonne augure donc… On notera que la production de films par des boites de prod tenues pas des acteurs devient une tendance lourde à l’ère moderne. Tom Hanks, Ryan Reynolds, Brad Pitt, Will Ferell, Jennifer Lawrence, Tom Cuise ou bien encore Ben Stiller ont fondé ou participent à une société de production, et peuvent ainsi directement s’investir dans les projets qui leur tiennent à coeur.