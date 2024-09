PS5 Pro trop chère ? Sony se met à vendre des PlayStation 5 reconditionnées

Peu de temps après l’annonce de la PS5 Pro à 799,99 euros, Sony annonce mettre en vente des PlayStation 5 reconditionnées plus abordables. Il s’agit du modèle d’origine, à savoir celui qui a vu le jour en 2020.

Au lancement, la PlayStation 5 (avec lecteur de disque) coûtait 499,99 euros. Le modèle reconditionné est disponible au prix de 449,99 euros. Sony indique :

Chaque produit PlayStation certifié remis à neuf fait l’objet d’un nouveau processus de certification rigoureux qui comprend des tests complets répondant aux mêmes normes fonctionnelles que les nouveaux produits PlayStation. Votre produit certifié remis à neuf fonctionne comme s’il était neuf.

Vous recevrez un produit qui fonctionne comme s’il était neuf, avec des pièces de rechange PlayStation authentiques (si nécessaire), qui a été soigneusement nettoyé, inspecté et testé. Tous les produits certifiés remis à neuf sont livrés avec les accessoires, câbles et manuels nécessaires. Tous les produits PlayStation reconditionnés certifiés sont emballés dans leur propre emballage de reconditionnement certifié et vous seront envoyés avec les options d’expédition express en 1 jour ou standard en 2 jours disponibles sur PlayStation Direct.