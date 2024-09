YouTube commence à afficher des pubs sur les vidéos en pause

YouTube vient d’ajouter un nouveau format de publicités sur son app TV. Des spots de pub s’afficheront désormais lorsque l’utilisateur met la vidéo en pause. Cet affichage publicitaire commence à être déployé dès aujourd’hui. Pour rappel, au mois de mai 2024, Google avait annoncé que YouTube introduirait de nouveaux formats publicitaires sur les télévisions, (et notamment des publicités apparaissant à l’écran lorsque la vidéo est mise en pause). Aucune date précise de déploiement n’avait alors été précisée, mais les retours de plusieurs utilisateurs (sur Reddit ou X) indiquent clairement que Google a commencé à appliquer ces modifications.

En terme d’affichage, la publicité apparait dans une vignette à droite de la vidéo en pause (qui est réduite comme lorsqu’on souhaite afficher les commentaires). Un bouton fermer permet de…fermer la vidéo. Un seul annonceur, Dunkin’ Donuts, semble pour l’instant afficher son spot, ce qui pourrait indiquer que ce nouveau type d’affichage publicitaire est peut-être en cours de test.

C’est peu dire en tout cas que l’affichage publicitaire prend une place de plus en plus importante ces dernières années sur YouTube : des coupures publicitaires de plus en plus longues (souvent de plus de 20 secondes), l’impossibilité de couper le spot avant au moins 6 secondes d’affichage, la multiplication ad nauseam des pubs sur les vidéos qui dépassent la demi-heure, YouTube ressemble parfois aux chaînes du câble, et pas vraiment pour de bonnes raisons.