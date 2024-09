Warhammer 40,000 Space Marine 2 dépasse les 2 millions de ventes en moins de 24 heures

C’était assez prévisible : Warhammer 40,000 Space Marine 2 a réalisé un véritable carton, et devient du même coup le jeu de la franchise le plus populaire à ce jour (dans un temps aussi court). Saber Interactive a en effet écoulé plus de 2 millions d’exemplaires du jeu en moins de 24 heures, ce qui prouve au passage que les titres au gameplay de type arcade (on est vraiment face à un « panpan-boumboum » extrêmement joli à regarder) ont encore du public, et c’est tant mieux. Extrêmement linéaire, sans fioritures, et avec peu de types d’ennemis différents, Warhammer 40,000 Space Marine 2 explose tout, principalement grâce à une boucle de gameplay aussi punchy qu’accrocheuse. Le « retour du même », ça a parfois du bon.



Le studio s’est évidemment félicité de l’accueil de son dernier titre :« Nous sommes honorés par l’accueil enthousiaste de la communauté et fiers du travail accompli par les équipes de FOCUS Entertainment Publishing, ainsi que par nos partenaires Saber Interactive et Games Workshop. Après des années de développement, de soutien et d’engagement auprès des fans, c’est un honneur de constater un accueil aussi chaleureux de la part des passionnés de la franchise Warhammer 40,000, des nouveaux venus découvrant pour la première fois son univers fascinant, ainsi que des fans des jeux d’action AAA du monde entier. Cet accomplissement met en lumière à la fois le talent des équipes de développement et de nos experts en édition, grâce à qui nous devons la réalisation de cette expérience unique et mémorable. «

Warhammer 40,000 Space Marine 2 est disponible sur PC, Xbox Series et PS5.