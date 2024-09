Le patron de Telegram promet d’améliorer la modération

Le fondateur et patron de Telegram, Pavel Durov, a promis de faire de la modération de sa messagerie « un domaine d’éloge », une semaine après son inculpation en France en raison de la publication de contenus illégaux sur son application.

« C’est pourquoi, cette année, nous nous engageons à transformer la modération sur Telegram d’un domaine de critique en un domaine d’éloge », a écrit Pavel Durov dans un message sur X (ex-Twitter).

Il y a quelques heures, l’homme de 39 ans était sorti pour la première fois de son silence depuis son arrestation, dans un long message sur Telegram où il affirmait trouver « surprenant » d’être tenu pour responsable du contenu publié par d’autres personnes et jugeait l’approche française « malavisée ». Il avait toutefois reconnu que la forte hausse du nombre d’utilisateurs de Telegram — qu’il évalue maintenant à 950 millions dans le monde — avait généré une situation qui a « permis aux criminels d’abuser plus facilement de notre plateforme ».

« Si 99,999% des utilisateurs de Telegram n’ont rien à voir avec la criminalité, les 0,001% impliqués dans des activités illicites donnent une mauvaise image de l’ensemble de la plateforme et mettent en péril les intérêts » des utilisateurs, dit-il dans son message sur X.

Parmi les nouveautés mises en avant par Pavel Durov, il y a l’arrivée de la fonction de géolocalisation « Entreprises à proximité », qui ne présentera que des entreprises légitimes et vérifiées, en lieu et place de « Personnes à proximité » qui permettait d’entrer en contact avec des utilisateurs situés à proximité. Cette dernière était « utilisée par moins de 0,1% des utilisateurs de Telegram mais rencontrait des problèmes à cause des bots et des escrocs », a expliqué le dirigeant.

Il a également indiqué que la version payante de l’application, Telegram Premium, avait atteint les 10 millions d’abonnés.